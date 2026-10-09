René Chavira y empresarios verifican avances de la Gaza en Teófilo Borunda y Periférico

Como parte de la colaboración entre los sectores público y privado, el alcalde René Chavira junto a empresarios de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC) recorrieron y supervisaron los avances de la gaza de incorporación que se construye entre la avenida Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud, para conocer el estado de la obra y verificar que vaya en tiempo y forma.

Algunas de las cámaras empresariales representadas en esta visita fueron: AMDA, CODER, CAPRIN, CMIC y otras; visita que tuvo el propósito de despejar dudas y conocer cómo avanza la obra que vendrá a beneficiar la movilidad de las familias y visitantes en este sector.

René Chavira, precisó que esta obra avanza, misma que junto a los otros dos puentes que ya fueron inaugurados por el Gobierno Municipal, se mejorarán los tiempos de traslados de las familias con la reducción del tráfico.

Asimismo, agradeció la visita de los empresarios, al destacar que cuando Gobierno Municipal y del Estado, así como el empresariado chihuahuense se unen, se dan los resultados no solo en obra pública, si no en servicios, desarrollo y seguridad.

Por su parte, Julio Mercado de CMIC, compartió que obras como esta son de primer nivel, ya que su estructura es única en el país al ser el primer puente atirantado en curva que existe.

Lo anterior le dará buena imagen a la zona, hará de Chihuahua una ciudad más moderna, y sobre todo que cuida la movilidad y las áreas naturales para beneficia de todas y todos.

Finalmente, los empresarios aprovecharon para preguntar sobre el avance de diversas obras, así como dudas de la misma gaza. Acordaron continuar colaborando con el Gobierno Municipal para que Chihuahua siga avanzando con mejor calidad de vida a las familias.