Anuncia Subsecretaría de Transporte modificaciones en rutas con motivo del cierre del FICUU 2026

-Este lunes 12 de octubre habrá modificaciones en los recorridos del centro de la ciudad desde las 3 de la tarde hasta concluir el evento
La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte da a conocer las modificaciones temporales en distintas rutas. Con motivo del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2026, el día lunes 12 de octubre se cerrarán las avenidas principales del primer cuadro de la ciudad, por las cuales circulan los servicios de transporte urbano.
Modificacion en rutas norte a centro
Auxiliar Pistolas Meneses
La ruta circula por avenidaColón rumbo al centro, continúa hasta la avenida Juárez y gira a la derecha, sigue hasta calle 27 y da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a avenida Niños Héroes y da vuelta a la derecha para seguir con su ruta habitual.
Ruta 3 – Granjas
La ruta circula por avenida Colón rumbo al centro, sigue hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia avenida Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en avenida Ocampo) continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda, sigue hasta llegar a Calle 4ª y da vuelta a la derecha, después continúa hasta llegar a avenida 20 de Noviembre y da vuelta a la izquierda para seguir con su recorrido habitual.
Mármol
La ruta circula por avenida Colón rumbo al centro. Al llegar a Teófilo Borunda Norte da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la avenida Ocampo (gira a la derecha para incorporarse en avenida Ocampo). Continúa con su ruta habitual.
Modificacion de rutas de este a centro
Ramiro Valles, Rosario, Dale, Kennedy
Las rutas circulan por la avenida Juárez en su ruta normal en sentido Este-Centro, continúan hasta llegar a Calle 27 y dan vuelta a la derecha, siguen hasta Teófilo Borunda Norte y dan vuelta a la izquierda, continúan hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y dan vuelta a la derecha para subir y tomar la salida hacia la Av. Ocampo (giran a la derecha para incorporarse en avenida Ocampo) continúan hasta avenida Niños Héroes y dan vuelta a la derecha para seguir con su recorrido habitual.
2 de Octubre
La ruta circula por avenida Juárez en su ruta normal, hasta la calle 27 y da vuelta a la derecha, sigue hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la izquierda, continúa hasta llegar a glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para subir y tomar la salida por la misma (gira a la derecha para incorporarse en avenida Ocampo) continúa hasta avenida Niños Héroes y da vuelta a la izquierda para seguir con su ruta habitual.
Modificacion en rutas de sur a centro
Komatsu Inverso, avenida Zarco, Esparza, Matrín López, Zootecnia, Plan de Ayala
Las rutas circulan por Paseo Bolívar en sentido sur-centro hasta llegar a avenida Independencia y dan vuelta a la izquierda, baja por avenida Independencia hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y continúan hasta la calle Julián Carrillo para dar vuelta a la izquierda y seguir con su ruta habitual.
Komatsu Directo
La ruta circula por avenida Independencia y sigue hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo, continúa hasta la calle Julián Carrillo y da vuelta a la izquierda para continuar con su ruta habitual.
Circunvalación 2-Baja Mirador y Circunvalacion 2-Baja Salle
Las rutas circulan por avenida 20 de noviembre, al llegar a calle 27 dan vuelta a la izquierda, siguen hasta llegar a avenida Niños Héroes y giran a la derecha para continuar con su ruta habitual.
Kennedy
Las rutas circulan por Paseo Bolívar hasta llegar a avenida Independencia y dan vuelta a la izquierda, baja por avenida Independencia hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y da vuelta a la derecha en avenida Niños Héroes, siguen hasta llegar a avenida Colón y da vuelta a la derecha, continúan hasta calle Aldama para girar a la izquierda y seguir con su ruta habitual.
Modificación en rutas de oeste a centro
Dale, Rosario
Las rutas circulan por buelvard Díaz Ordaz y continúan hasta avenida Niños Héroes donde dan vuelta a la derecha, continúan hasta llegar a la Colón y dan vuelta a la derecha para seguir hasta calle Aldama para girar a la izquierda y continuar con su recorrido habitual.
Campesina
La ruta circula por calle Aldama y continua hasta llegar a bulevard Díaz Ordaz para dar vuelta a la izquierda, continúa hasta avenida Niños Héroes donde da vuelta a la derecha, sigue hasta avenida Independencia para girar a la izquierda y llegar a la calle Julián Carrillo donde da vuelta a la izquierda para continuar con su ruta habitual.
Modificacion en ruta de centro a sur
Circuito Sector 3 – Santa Rosa
La ruta por Santa Rosa circula por avenida Independencia, al llegar a la calle Julián Carrillo gira a la izquierda para continuar hasta avenida Ocampo donde da vuelta a la izquierda y sigue derecho hasta llegar a Paseo Bolívar para dar vuelta a la izquierda, continúa hasta llegar a Calle 4 ª y dar vuelta a la derecha para continuar con su ruta habitual.
La ruta por Sector 3 circula por avenida Independencia, al llegar a la calle Julián Carrillo gira a la izquierda para continuar hasta avenida Ocampo donde da vuelta a la izquierda y sigue derecho hasta llegar a Paseo Bolívar para dar vuelta a la izquierda, continúa hasta llegar a Calle 4 ª y dar vuelta a la derecha, sigue derecho hasta llegar a avenida 20 de Noviembre donde gira a la izquierda para continuar con su ruta habitual.