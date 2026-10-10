Asesinan al periodista Hamurabi Huesca en Oaxaca

Hamurabi Huesca Manzano, director del portal de noticias “Pinotepa Comunica”, fue asesinado esta tarde en un ataque armado en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El crimen del periodista, quién también se desempeñaba como taxista ocurrió dentro de una vivienda ubicada en el barrio la Planta de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en donde también fue asesinado otro hombre, y en la cual también, una mujer resultó herida de gravedad, así lo confirmaron las autoridades locales de justicia.

La Fiscalía de Oaxaca informó que el comunicador que desempeñaba la función de taxista estaba esperando a su cliente de nombre D.A.S. A. de apodo “El Dario”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en esa parte de la costa de Oaxaca.

Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por este doble homicidio.

Amigos y colegas del comunicador de la región de la costa lamentaron el deceso de Hamurabi Huesca y exigieron justicia ante el crimen de violencia que vive esta región oaxaqueña, que ocupa el tercer lugar más violento.

Dos comunicadores asesinados en Oaxaca

Con el crimen de Hamurabi suman dos asesinatos de comunicadores en tres meses en Oaxaca. El primero ocurrió en julio pasado, cuando fue ultimado a balazos el periodista, y columnista, Alejandro Leyva, crimen que está impune hasta el momento.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha dicho que esta entidad sureña ocupa el quinto lugar más peligroso en el país para ejercer el periodismo.

Asimismo, el estado ocupa el Primer lugar nacional en homicidios contra activistas y defensores del territorio y el medio ambiente, la gran mayoría pertenecientes a pueblos originarios.

En lo que va del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum ya se contabilizan 15 asesinatos de periodistas y, nueve en lo que va de 2026.