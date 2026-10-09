Asume Luis Ángel Aguirre Rodríguez el cargo de Secretario de Seguridad Pública del Estado

Por designación de la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, Luis Ángel Aguirre Rodríguez asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Aguirre Rodríguez es Licenciado en Criminología y Derecho, cuenta con estudios de Maestría en Gestión de Sistemas de Seguridad Pública por el Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, así como con certificación de la Academia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal y Diplomado en Alta Dirección y Gestión Estratégica.

Es especialista en seguridad pública, investigación criminal y operaciones policiales. Ha recibido adiestramiento por la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina Armada de México, además de diversas capacitaciones nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP).

Con una trayectoria profesional en seguridad e investigación criminal desde 2009, ha desempeñado responsabilidades en instituciones de investigación del delito y seguridad pública de los ámbitos federal, estatal y municipal.

Fue integrante fundador del Grupo Especial de Reacción de la Fiscalía General del Estado, donde posteriormente asumió la coordinación estatal de los agrupamientos de reacción y operaciones especiales de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

En Ciudad Juárez, desempeñó los cargos de Director Operativo, Director General de Policía y Coordinador General de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Durante su gestión impulsó procesos de profesionalización, certificación policial y modernización institucional, destacando la recertificación ciudadana CERTIPOL, el fortalecimiento del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI 9-1-1), así como proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo policial como el Distrito Riveras y la Academia de Policía Benito Juárez.

Desde 2022 se desempeñó como Subsecretario de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, donde impulsó la creación y consolidación de la Fuerza Especial SWAT, el Grupo Especial de Detectives y las capacidades de Análisis Táctico de Plataforma Centinela, mediante un modelo que integra inteligencia, indagatoria policial e intervención operativa especializada.

Su trayectoria se distingue por el liderazgo policial, la profesionalización, la coordinación interinstitucional y el desarrollo de capacidades operativas y tecnológicas, con una visión orientada al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y la protección de las familias chihuahuenses.