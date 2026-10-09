Implementarán desvíos temporales del Bowí en su ruta troncal por concierto de Alejandro Fernández

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó a la población que realizarán desvíos de la ruta troncal del Bowí este lunes 12 de octubre, con motivo del concierto de Alejandro Fernández en la Plaza del Ángel.

Esto como parte del cierre del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2026 y los festejos por el 317 aniversario de la ciudad.

En sentido de norte a sur, a partir de las 10:00 horas, el servicio llegará hasta la estación IMSS en su recorrido habitual. Desde dicho punto continuará por Teófilo Borunda hasta Melchor Ocampo, para llegar a la estación Justicia y retomar su recorrido habitual.

En sentido de sur a norte, durante el evento, las unidades circularán por la avenida Independencia, pasando por Catedral, hasta llegar al canal. En ese punto girarán a la derecha para acceder al trébol de la avenida Universidad y reincorporarse a su recorrido habitual en la estación IMSS.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones, considerar estos ajustes en traslados y salir con anticipación para llegar a su destino.

Para más información, las y los usuarios pueden comunicarse a través del WhatsApp BowíChat al número 614 512 9386.