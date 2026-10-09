Presentan resultados en 1er Foro Estatal de la Estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” en Chihuahua

– _En las brigadas escolares se aplicó el tamizaje a 295 mil 974 estudiantes en 2 mil 505 primarias en el estado_

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) realizó el 1er Foro Estatal de la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, donde se presentaron los resultados obtenidos en el estado y se delinearon las acciones operativas para la implementación de su segunda fase.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga, dijo que se llegó a 295 mil 974 estudiantes de 2 mil 505 escuelas primarias públicas de la entidad.

En estas acciones se tuvo la participación de personal educativo y de salud, así como del DIF Estatal de Chihuahua, y se desarrollaron en tres fases de evaluación y atención en terreno, con una cobertura del 88.11 por ciento de la meta estatal programada.

La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván, reconoció la labor y el compromiso de las maestras y los maestros, y destacó que su cercanía es fundamental para brindar a la niñez no solo educación, sino la dignidad, el respeto y los cuidados que merecen.

Subrayó que el Gobierno del Estado mantiene su respaldo a la alimentación y protección de las familias a través de programas prioritarios como NutriChihuahua, y el apoyo a las comunidades de la Sierra Tarahumara.

Durante el Foro se informó que en el rubro de salud visual, se evaluó a 238 mil 212 menores de edad (lo que representa el 62.4 por ciento del total evaluado), de los cuales 80 mil 146 (33.64 por ciento) presentaron resultados fuera de rango y 158 mil 066 (65.51 por ciento) obtuvieron parámetros normales.

Para la atención de estos casos se formaron 123 brigadas de enfermería en el estado con cinco enfermeras cada una, con la integración de personal base del IMSS y apoyo de IMSS Rural para la zona serrana y áreas de difícil acceso.

Gracias a la colaboración interinstitucional se concretó la entrega de lentes gratuitos mediante aliados como Salud Digna (16 mil 399 lentes) y Ópticas Coppel (22 mil 522 lentes). Hay además otros 41 mil 125 pendientes de entrega, por lo cual se hizo un llamado a las madres y padres de familia a que acudan a recogerlos.

En materia de salud bucal se tamizó a 181 mil 475 menores en el estado (69 mil 288 con caries y 112 mil 187 sin caries), de ellos, 133 mil 532 recibieron aplicación de flúor.

En cuanto a la atención específica en el IMSS, 39 mil 542 menores de edad contaban con este servicio, de los cuales 12 mil 346 acudieron a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) (31.2 por ciento), 3 mil 263 pasaron a Estomatología (26.4 por ciento) y mil 844 obtuvieron confirmación diagnóstica (56.5 por ciento).

El panorama estatal actual revela que 4 de cada 10 niñas y niños en Chihuahua presentan sobrepeso u obesidad, mientras que 3 de cada 10 presentan algún problema de caries. Otros 3 de cada 10 presentan algún problema de agudeza visual.

En el componente de estilos de vida saludable y promoción de la salud, se impartieron 5 mil 016 pláticas que beneficiaron a 120 mil 044 alumnas y alumnos.

La segunda fase del programa contempla el despliegue del Proyecto Comunitario enfocado en articular la planeación pedagógica de las y los docentes, con asambleas informativas para involucrar a las familias en las clínicas del IMSS y centros de salud.