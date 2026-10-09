Gilberto Loya anuncia reestructura de la Fiscalía General del Estado

Gilberto Loya Chávez anunció en rueda de prensa diversos cambios en la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de responder a la instrucción de la gobernadora Maru Campos de generar más y mejores resultados para Chihuahua.

Wendy Chávez Villanueva, antes titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de género y a la familia (FEM), asume como vicefiscal de la FGE; también dio a conocer el nombramiento de Omar Tinoco al frente de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación.

Agregó que Luis Rico será la cabeza en la Dirección de Administración, mientras que Daniel Barraza tomará la responsabilidad de dirigir la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

“Son cambios naturales que obedecen a una nueva exigencia que, como lo mencionó la gobernadora Maru Campos, tienen el objetivo de reforzar la estrategia en la procuración de justicia del estado y que obedece a un tema de resultados”, dijo.

Loya indicó que posterior a la rueda de prensa se concentrarán los gabinetes de la FGE y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), para definir la ruta conjunta que derive en los resultados que busca la mandataria estatal y que las y los chihuahuenses merecen.

Aseguró que la finalidad es mantener y estrechar las labores conjuntas en ejes específicos, con un trabajo mucho más coordinado que permita dar aún más resultados y mantener los avances en temas como la reducción de homicidios.

Loya Chávez indicó que en próximos días se reunirá con los fiscales de Distrito para definir las estrategias a fin de mejorar la procuración de justicia en la entidad.

Agregó que en breve se definirán los perfiles que ocuparán las encomiendas que quedaron sin titularidad en cada estructura tras los movimientos de este día.