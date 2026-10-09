8a edición de INDEX Kaizen reúne a 21 empresas, 13 universidades y más de 230 estudiantes en Chihuahua

Con 47 proyectos de mejora continua, la octava edición fortalece la vinculación entre industria y la academia para impulsar la innovación y el talento joven.

Chihuahua, Chihuahua.- Con la participación de 21 empresas, 13 universidades, más de 230 estudiantes y 47 proyectos, arrancó la octava edición de INDEX Kaizen, iniciativa que conecta la formación académica con los desafíos reales de la industria manufacturera.

Durante la inauguración, realizada en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, José Núñez Leos, director del Comité de Recursos Humanos y Vinculación de INDEX Chihuahua, destacó que el programa se ha consolidado como una plataforma para que los jóvenes apliquen sus conocimientos, desarrollen soluciones innovadoras y contribuyan a la competitividad de las empresas.

“INDEX Kaizen ya no es solamente un programa, es una plataforma que permite a los jóvenes enfrentarse a desafíos reales, aportar soluciones innovadoras y descubrir que sus conocimientos pueden generar un impacto tangible en la competitividad de nuestras empresas”, expresó.

Núñez Leos subrayó que uno de los principales logros de esta iniciativa es dar significado a lo que los estudiantes aprenden en las aulas, al permitirles participar directamente en proyectos industriales.

Asimismo, agradeció a rectores, directivos, responsables de vinculación y docentes por su compromiso con la formación de nuevas generaciones, así como a las empresas que han abierto sus puertas para compartir conocimientos, experiencias y oportunidades.

“La vinculación entre academia e industria es una de las mejores inversiones para el futuro de Chihuahua”, afirmó.

El encuentro tuvo como anfitrión a Alfredo Villalba Rodríguez, director del Instituto Tecnológico de Chihuahua, y contó con la participación de instituciones educativas de distintas regiones del estado, incluida por primera vez la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

En representación del Gobierno del Estado, Humberto Antonio Meléndez Alberdi, de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, destacó la importancia de preparar profesionistas para aprovechar las oportunidades que genera la industria exportadora, mientras que Jaime Gallardo, representante del Gobierno Municipal de Chihuahua, reconoció al talento humano como uno de los principales activos de la ciudad.

Finalmente, el ingeniero Igor García, en representación del presidente de INDEX Chihuahua, René Espinosa Terrazas, declaró formalmente inaugurada la octava edición de INDEX Kaizen, reafirmando el compromiso del sector industrial con la formación de talento y la mejora continua.

Esta versión coloca como eje periodístico la afirmación de Núñez Leos de que INDEX Kaizen dejó de ser únicamente un programa para convertirse en una plataforma de vinculación con resultados prácticos, dando mayor relevancia al impacto en los estudiantes y las empresas.

Instituciones Académicas: Instituto Tecnológico de Chihuahua, Instituto Tecnológico de Chihuahua II, Instituto Tecnológico de Delicias, Tecmilenio, Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad La Salle, Universidad Politécnica de Chihuahua, Universidad Regional del Norte, Universidad Tecnológica de Camargo, Universidad Tecnológica de Chihuahua, Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur y Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Empresas participantes: ATI Materials, Batesville, Bell, Century Mold, Cirpro Delicias, Clayens, Crane, Daniel, Embraer, Intelligrated, Maxion Wheels, Neuwerk, NIFCO, Regal Rexnord, Safran Aerosystems, Safran Cabin, Safran Electrical & Power, Signify, Superior Industries, Textron y Wiwynn de Ciudad Juárez.