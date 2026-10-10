“Cuenten con nosotros”: Topos Tlatelolco se solidarizan con Panamá tras terremoto

La brigada de rescate mexicana conocida como Topos Tlatelolco, expresó su solidaridad con el pueblo dePanamá ante el terremoto de magnitud 7.6 que se registró el viernes 9 de octubre.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización mexicana envió sus condolencias a las familias afectadas y ofreció su experiencia técnica para colaborar en las labores.

El ofrecimiento de los Topos Tlatelolco se emitió tras el potente sismo registrado en la región centro-sur panameña, que provocó el colapso de edificaciones y la activación de alerta por tsunami.

Topos Tlatelolco ofrece ayuda Panamá tras terremoto de 7.6

Mediante un mensaje en sus redes, Topos Tlatelolco se pronunció sobre el terremoto de 7.6 que sacudió Panamá y expresó su solidaridad ante los estragos dejados por el movimiento.

Sobre ello, Topos Tlatelolco extendió sus más profundas condolencias para todas las familias que resultaron afectadas y señaló que cuentan con ellos para el apoyo que necesiten.

Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias afectadas. Cuenten con nosotros; estamos listos para ayudarles. ¡Mucha fuerza!Topos Tlatelolco

En su publicación, la brigada de rescate mexicana destacó que cuenta con el personal capacitado para apoyar, por lo que destacó que puede desplazarse de inmediato al país centroamericano.

La agrupación civil tiene una amplia trayectoria internacional en desastres naturales que surgió como un grupo voluntario tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la CDMX.

A lo largo de más de cuatro décadas, Topos Tlatelolco han intervenido en emergencias internacionales en países como:

Haití

Japón

Indonesia

Turquía

Nepal

Chile

Ecuador

Terremoto de 7.6 sacude el centro-sur de Panamá

El fuerte sismo de magnitud 7.6 se registró el viernes 9 de octubre de 2026 en la zona centro-sur de Panamá, por lo que causó daños en diversas comunidades urbanas y rurales.

El movimiento telúrico provocó el colapso de estructuras, daños en fachadas de edificios y grietas en vialidades, además de activar de inmediato una alerta preventiva por riesgo de tsunami.

Videos difundidos en redes sociales muestran que vehículos terminaron aplastados por derrumbes de concreto, así como a personas evacuando inmuebles comerciales.

Autoridades locales e instituciones de protección civil iniciaron los protocolos de inspección en las áreas más afectadas sin que hasta el momento se hayan reportado personas muertas.