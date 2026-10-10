Gracias Alan Falomir por la voluntad de sumar esfuerzos para defender Chihuahua: Santiago de la Peña

La tarde de este viernes, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, se reunió con el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, a quien De la Peña agradeció su voluntad de sumar esfuerzos en beneficio de Chihuahua.

“Gracias Alan Jesus Falomir Saenz por el tiempo y la voluntad de sumar esfuerzos para defender Chihuahua y recuperar a México”, destacó De la Peña.

El secretario General de Gobierno recalcó que “compartimos una amistad de mucho tiempo y sobre todo muchas coincidencias sobre el futuro de nuestra tierra”.

Tanto De la Peña como Falomir se registraron para ser el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, sin embargo, en fecha recientes, varios aspirantes se han sumado al proyecto de Santiago De la Peña.