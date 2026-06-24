Reta Maru Campos a Pérez Cuéllar; “Hagamos un juego de como gobernar, apuesto que le gano”, dice

La gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván lanzó un reto al alcalde de Juárez con licencia, Cruz Pérez Cuéllar en donde señala que ella le gana en saber gobernar esto ante los señalamientos de que hizo el morenista al decir que la mandataria no conoce Juárez.

El morenista declaró la mandataria estatal no conocía Ciudad Juárez y las obras que realizó en la frontera no generaban deuda pública a comparación de las obras que genera el gobierno del estado.

“Vamos hacer que les parece un juego, reto al alcalde para que hagamos un juego de como gobernar y hacer políticas públicas de como distribuir el recurso público como dar vida a Juárez y darle verdad a ciudad Juárez y te apuesto que le gano, quien le da a Juárez y quien le quita a Juárez, te apuesto que le gana Maru Campos por que Cruz le quita a Ciudad Juárez”, comentó.

Este reto va directo ante las aspiraciones que tiene Cruz Pérez a la gubernatura, ayer se registró como aspirante a la candidatura por parte de su partido.