Responde Andrés López Beltrán a calumnias de Loret; reitera que sirve a intereses mezquinos

Ciudad de México. Andrés Manuel López Beltrán, respondió a través de una carta al periodista, Carlos Loret de Mola, sobre información difundida en su columna Historias de reportero del día de hoy, la cual tituló Andy y Rocha Moya, en la cual el Loret de Mola afirma que López Beltrán y su familia reciben dinero de organizaciones criminales.

“Ante las calumnias difundidas hacia mi persona y mi familia lanzo el siguiente emplazamiento: MUESTRA UNA SOLA PRUEBA de que, como en tu columna con dolo y la mala entraña que te caracteriza asumes, recibimos dinero de organizaciones criminales o de funcionarios del Estado de Sinaloa”.

Bajo esa tesitura, López Beltrán, sentenció que “de no presentar dichas pruebas seguiremos asumiendo lo que siempre hemos sabido. Eres un periodista mercenario al servicio de los intereses más mezquinos de este país, ahora del extranjero y del hampa de la política”.

A continuación el texto íntegro:

Foto captura de pantalla