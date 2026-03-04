Rescatan a hombre atrapado en alcantarilla de drenaje pluvial; pedía ayuda desde el interior

Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad que quedó atrapado al interior de un drenaje pluvial, luego de ingresar a los túneles sin poder encontrar la salida, lo anterior sobre las calles Allende vieja y 54, de la colonia Los Cuarteles

El incidente se registró frente a un parque, donde ciudadanos observaron que una persona sacaba una mano por una alcantarilla mientras pedía auxilio, por lo que de inmediato realizaron el reporte a los números de emergencia.

De acuerdo con el propio afectado, ingresó desde la mañana a los túneles del desagüe pluvial en la colonia Inalámbrica; sin embargo, tras avanzar por el sistema subterráneo perdió la orientación y ya no logró ubicar la salida.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, quienes utilizaron una barra metálica para retirar la tapa de la alcantarilla y lograr liberarlo.

Paramédicos de URGE brindaron atención médica al hombre en el sitio, mientras que agentes de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos. Tras la valoración, el masculino permaneció en el lugar sin requerir traslado hospitalario.