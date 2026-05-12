Asiste GOECHI Noroeste a Ludoteca realizada por universitarios en NCG

Personal del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, participó en la invitación realizada por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad de Nuevo Casas Grandes (UPN-NCG), asistiendo a una Ludoteca, desarrollada en escuela primaria del municipio de Nuevo Casas Grandes.

La actividad fue llevada a cabo hoy 12 de mayo de 09:00 a 11:00 horas, y tuvo como finalidad brindar a niñas, niños y asistentes, un espacio recreativo, educativo y de sana convivencia, promoviendo valores, aprendizaje y participación comunitaria a través de dinámicas y actividades lúdicas.

Con estos eventos, se refrenda el compromiso con la ciudadanía para continuar promoviendo los valores cívicos y éticos, fortaleciendo la cercanía social y el trabajo conjunto entre instituciones educativas y corporaciones participantes en beneficio de la comunidad.