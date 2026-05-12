Cumple Marco Bonilla con vendedores de burritos de Villa Ahumada con apoyo para obra

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, entregó un apoyo para la rehabilitación del área de estacionamiento y banquetas de la Unión de Vendedores “Benito Juárez”, integrada por comerciantes de los tradicionales burritos de Villa Ahumada, uno de los puntos gastronómicos más representativos del estado.

Durante el encuentro convivió con comerciantes, familias y trabajadores de los tejabanes, quienes diariamente mantienen viva una tradición reconocida por miles de personas que recorren la carretera entre Chihuahua y Ciudad Juárez.

El apoyo consistió en la rehabilitación de 215 metros cuadrados de banqueta y área de estacionamiento mediante trabajos de cemento y vaciado.

Marco Bonilla reconoció el trabajo y esfuerzo de quienes durante décadas han convertido a Villa Ahumada en una parada obligada para viajeros de todo el país.

“Hablar de ustedes es hablar de tradición, de raíces, de cultura, de lo que somos los chihuahuenses. Es hablar de gente que no se raja, que se levanta desde bien tempranito y termina hasta noche, cansados, pero siempre sonriendo”, expresó.

Bonilla también destacó la fortaleza de las familias comerciantes de la región, especialmente después de los momentos difíciles que enfrentaron años atrás tras el accidente carretero que afectó directamente las instalaciones del tradicional establecimiento Benito Juárez.

Por su parte, Javier Estrada “Piolín”, presidente de la Unión de Vendedores Benito Juárez, agradeció el respaldo brindado por Marco Bonilla y aseguró que este apoyo representa una mejora importante para quienes trabajan diariamente en el lugar.

“Todos los vendedores estamos muy felices y contentos porque usted no es una persona que promete; usted cumple”, expresó.

El encuentro se desarrolló en un ambiente cercano y de convivencia con las familias que forman parte de una de las tradiciones más emblemáticas del estado de Chihuahua.