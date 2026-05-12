Maru Campos ordena a la FGE investigar “caiga quien caiga”

La gobernadora de Maru Campos instruyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a actuar “conforme a derecho y caiga quien caiga” en las investigaciones relacionadas con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, luego de la controversia política generada en torno al caso.

La mandataria estatal emitió el posicionamiento tras los anuncios de dirigentes nacionales de MORENA sobre la promoción de un juicio político en su contra y la convocatoria a movilizaciones programadas para el próximo sábado en la entidad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Campos aseguró que su administración no cederá ante presiones políticas y reiteró que las investigaciones continuarán sin interferencias.

“En Chihuahua no hay lugar para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder”, expresó la titular del Ejecutivo estatal.

La gobernadora también afirmó que su administración mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y respaldó el trabajo de la unidad especializada encargada de esclarecer los hechos relacionados con el operativo en la Sierra Tarahumara.

Asimismo, acusó a Morena de utilizar el caso con fines políticos para desviar la atención de problemas internos y de la falta de resultados a nivel nacional.

“Mientras algunos buscan culpables y generan confrontación, nosotros seguiremos trabajando para combatir al crimen, proteger a las familias y mantener la paz en Chihuahua”, sostuvo.

Campos defendió además los resultados del operativo federal y estatal que permitió desmantelar un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. De acuerdo con información de la FGR, en el lugar fueron asegurados más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, alrededor de 50 toneladas de precursores sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina.

La mandataria señaló que el decomiso evitó que millones de dosis de droga llegaran a las calles y afectaran a jóvenes y familias mexicanas.