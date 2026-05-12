Juárez Bus cumple dos años y busca fortalecer su servicio

CIUDAD JUÁREZ.– El sistema Juárez Bus celebró este 12 de mayo el segundo aniversario de la operación del BRT II y la ruta Pretroncal Gómez Morín, proyectos considerados clave para la modernización del transporte público en la ciudad.

A través de un comunicado, el Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez destacó que el sistema representa un avance importante hacia la consolidación de un modelo de transporte integrado para beneficio de los usuarios.

El organismo reconoció que aún existen retos pendientes para mejorar el servicio, entre ellos la incorporación de más unidades, la creación de rutas alimentadoras y el fortalecimiento del mantenimiento e infraestructura tecnológica.

Además, señaló que una mejor coordinación operativa permitirá optimizar los tiempos de traslado y brindar un servicio más eficiente a los juarenses.