Reportan narcomanta en el Puente Negro; autoridades la retiran y aseguran

Una narcomanta fue localizada en el conocido Puente Negro, donde vecinos del sector señalaron que permaneció colocada durante gran parte del día, hasta que por la tarde fue reportada a las autoridades.

Tras el aviso, acudieron de inmediato elementos de la Policía Municipal de los distritos Ángel y Villa, así como agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes aseguraron el área.

Al momento de la llegada de las corporaciones, la lona ya se encontraba parcialmente doblada, por lo que fue retirada y asegurada por las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce el contenido del mensaje plasmado en la manta, mientras las corporaciones de seguridad realizan las investigaciones pertinentes.