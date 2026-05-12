IMSS impulsa el liderazgo y la profesionalización del personal de Enfermería en todo el país

El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce la labor de más de 136 mil enfermeras y enfermeros que forman el mayor porcentaje de las filas de su personal de salud.

La enfermería tiene un papel dual: por un lado, gestiona el cuidado integral de las personas y, por otro, colabora de manera estrecha con otros profesionales de la salud.

En el marco del 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció la labor de más de 136 mil enfermeras y enfermeros que forman parte de las filas del personal de salud del Instituto, destacando su papel fundamental en la atención directa, la seguridad del paciente, así como la sostenibilidad del sistema de salud en todo el país.

La titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, Maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, señaló que la Enfermería representa el grupo profesional más numeroso y constituye el primer punto de contacto con los derechohabientes, lo que convierte su atención en el cuidado en un elemento clave para garantizar una atención oportuna, segura y humanizada.

El trabajo del personal de Enfermería impacta directamente en tres dimensiones esenciales: los resultados clínicos, la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema de salud.

Para la derechohabiencia, Enfermería significa cuidado seguro y acompañamiento constante; para el equipo médico, representa vigilancia clínica, gestión terapéutica y un aliado estratégico en la seguridad del paciente.

Asimismo, resaltó el crecimiento de esta profesión, que ha transitado de ser vista como una labor de apoyo a consolidarse como una disciplina autónoma, con un rol independiente y altamente especializado.

“Hoy ya ha pasado de la subordinación a un trabajo profesional, respetuoso, hombro a hombro, en el que tenemos un trabajo transversal en el ámbito de nuestra disciplina para estar en pro del bienestar de la salud a través de la atención segura y oportuna de la persona”, afirmó.

En cuanto a su origen, recordó que la Enfermería moderna se incorporó formalmente al equipo de salud durante la Guerra de Crimea en 1854, cuando Florence Nightingale, junto con un grupo de 38 enfermeras, implementó medidas de higiene, vigilancia clínica y registro estadístico que lograron reducir la mortalidad hospitalaria de 42 a 2 por ciento en tan solo seis meses, marcando un precedente histórico en la medicina moderna.

En el IMSS, la profesionalización de la Enfermería continúa fortaleciéndose.

El 22 de enero de 2024 se instaló una Comisión Bilateral para la implementación de la categoría de Enfermera General Clínica, lo que ha permitido avanzar en la transformación del ejercicio profesional.

A mayo de 2026, el Instituto cuenta con 25 mil 993 plazas bajo esta nueva categoría en los distintos Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.

El Instituto también impulsa la formación académica a través de siete escuelas de enfermería ubicadas en Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Hermosillo, Mérida y Ciudad Obregón, de las cuales egresan en promedio 400 profesionales al año, quienes contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud, tanto dentro como fuera del Seguro Social.

Actualmente, el personal de enfermería del IMSS se desempeña en diversos niveles de atención y especialidades, que van desde auxiliares en salud pública hasta enfermeras especialistas, jefaturas de piso, coordinaciones, supervisiones y cargos directivos, lo que refleja la amplitud y complejidad de su campo de acción.

Finalmente, la titular de la Coordinación de Enfermería hizo un llamado a continuar fortaleciendo esta profesión con liderazgo, conocimiento y compromiso social.

“Seamos líderes de la enfermería, enaltezcanmos a nuestro gremio haciendo líderes efectivos y auténticos; sobre todo, seamos parte del equipo de salud, porque solo juntos lo podemos lograr”, concluyó.

En esta conmemoración, el IMSS reitera su reconocimiento al profesionalismo, vocación y entrega del personal de enfermería, cuya labor es indispensable para brindar una atención integral, segura y humana a millones de derechohabientes en todo el país.