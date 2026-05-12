Hallan cuerpo embolsado y con huellas de violencia en Cumbres de Sacramento

Un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de un costal para cemento, en calles de la colonia Cumbres de Sacramento, muy cerca del sector Ladrilleros Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba múltiples huellas de violencia, además de un fuerte golpe en el cráneo. La víctima se encontraba envuelta en un costal de los utilizados para transportar hasta dos toneladas de cemento.

Elementos de la Policía Municipal del Distrito Colón arribaron al lugar como primeros respondientes y acordonaron la zona para preservar la escena.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones correspondientes y del levantamiento de indicios para esclarecer el crimen.