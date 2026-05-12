Localizan a hombre sin vida en la Zona Centro de Álvaro Obregón

La tarde de este martes, alrededor de las 19:00 horas, la Policía Seccional de Álvaro Obregón informó sobre el hallazgo de un hombre sin vida en la Zona Centro del municipio, en un hecho que apunta a un posible suicidio.

La persona fue descrita como de complexión delgada, tez morena y cabello largo. Vestía pantalón de mezclilla color azul, sudadera negra, ropa interior blanca y zapatos negros. Hasta el momento, se desconoce su identidad.

Paramédicos de la Base Swift Current de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La escena quedó a cargo de personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, quienes realizaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.