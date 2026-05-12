En lugar de hablar de desafueros, Morena debería responder por qué protege a narcogobernadores: Manque Granados

La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, criticó las declaraciones realizadas este martes en Chihuahua por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y señaló que busca desviar la atención de los problemas que enfrenta el país al insistir en ataques políticos contra la gobernadora Maru Campos.

Granados afirmó que, en lugar de hablar de desafueros y persecuciones políticas, el Gobierno Federal debería responder por los presuntos vínculos de actores de Morena con el crimen organizado, así como por el uso indebido de programas sociales y recursos públicos.

“En lugar de hablar de desafueros, deberían estar respondiendo por qué en Morena siguen protegiendo a narco-gobernadores y financiando campañas con dinero del crimen organizado y de los programas sociales”, expresó.

La legisladora chihuahuense defendió el trabajo realizado por la administración estatal encabezada por Maru Campos, destacando que Chihuahua ha enfrentado con firmeza al crimen organizado y ha mantenido una estrategia de resultados en materia de seguridad, salud e infraestructura.

“En Chihuahua, Maru Campos sí combate al crimen organizado, sí se preocupa por la salud y por el abasto de medicamentos, y sí invierte en obra pública y carreteras”, concluyó.

Finalmente, Manque Granados lamentó que, mientras México atraviesa una crisis económica y de seguridad, Morena siga apostando por la confrontación política en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía.