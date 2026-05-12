Propone Yessi Reyes declarar a Janos como Capital de la Apachería

La diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Yessi Reyes, presentó una iniciativa para declarar al municipio de Janos como “Janos, Capital de la Apachería”, con el objetivo de reconocer su importancia histórica y cultural dentro de la memoria de Chihuahua y fortalecer la identidad de sus habitantes.

La propuesta se basa en la relevancia que Janos tuvo como misión, presidio y punto clave en la historia del norte del estado, así como en su vínculo con la cultura apache. La legisladora expuso que el municipio cuenta con una herencia amplia, que incluye la antigua Misión de la Soledad, más de 2 mil sitios arqueológicos en primera fase de prospección, vestigios de cultivos antiguos y zonas de petrograbados que muestran la riqueza histórica de la región.

Reyes Calzadías señaló que este reconocimiento busca dar valor público a una historia que sigue presente en la identidad de Janos y de sus comunidades. “Reconocer a Janos como Capital de la Apachería es reconocer una parte profunda de nuestra historia y de lo que somos como estado”, expresó la diputada.

La iniciativa plantea que este nombramiento quede establecido mediante decreto y entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Con ello, se busca dar un reconocimiento formal a un municipio que, por su pasado histórico, su patrimonio cultural y su relación con la historia apache, ocupa un lugar importante dentro de Chihuahua.