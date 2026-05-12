Siempre he sido respetuosa de la Constitución Mexicana y de las leyes que de ella emanan: Maru

La gobernadora de Maru Campos aseguró este lunes que su administración actuó con legalidad, transparencia y firmeza en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde fue desmantelado un narcolaboratorio con miles de litros de sustancias químicas y metanfetamina.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía el 12 de mayo de 2026, la mandataria estatal afirmó que el aseguramiento evitó que “millones de dosis de drogas envenenaran a jóvenes y familias mexicanas”, al tiempo que reiteró que su gobierno mantendrá el combate frontal contra el crimen organizado.

Campos señaló que en los últimos días se ha generado “mucho ruido, desinformación y ataques políticos” en torno al operativo, así como sobre el accidente registrado el pasado 19 de abril y las investigaciones derivadas de ese hecho.

La titular del Ejecutivo estatal sostuvo que el despliegue fue diseñado y ejecutado por autoridades con facultades de investigación criminal y negó haber gestionado, autorizado o tenido conocimiento de la presencia de personas extranjeras durante la acción.

“En ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, expresó.

Asimismo, informó que instruyó la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos y colaborar con la Fiscalía General de la República, con el objetivo de esclarecer cualquier posible irregularidad.

La gobernadora indicó que no había emitido declaraciones previas sobre las indagatorias para no interferir en el trabajo de las autoridades competentes y preservar la integridad de las investigaciones.

Durante su mensaje, también respondió a las críticas emitidas por integrantes de Morena, partido al que acusó de buscar desviar la atención de la crisis de seguridad y de la falta de resultados a nivel nacional.

“No es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”, declaró.

Finalmente, Campos reiteró que en su administración “no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito” y aseguró que continuará trabajando en coordinación con instituciones federales para garantizar la paz, el estado de derecho y la seguridad de las familias chihuahuenses.