Reportan captura de Mónica, hija del Mayo Zambada, en Sinaloa

La madrugada de este jueves, elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal realizaron un operativo en una propiedad familiar vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada, en el poblado de El Álamo, sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.

Vecinos informaron que el operativo comenzó después de las 4:00 de la mañana, con intensa movilización de personal, tres helicópteros y vehículos blindados. Según testigos, las autoridades ingresaron a la propiedad sin mostrar órdenes oficiales, lo que generó tensión entre familiares y habitantes de la zona.

Durante las acciones, un hombre fue detenido y trasladado a un helicóptero, mientras que una mujer también fue detenida, posteriormente liberada y bajada del helicóptero para ser subida a una patrulla. Hasta el momento se desconoce la situación legal de la femenina.

Se informó que se trata de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, recluido en Estados Unidos.

Las autoridades mantienen resguardadas las áreas mientras continúan con la vigilancia y patrullaje, y hasta ahora se desconoce si hubo aseguramiento de armamento u otros objetos.