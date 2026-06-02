Aportó Jáuregui información relevante, recibió FGR informes de agentes extranjeros previos a operativo en El Pinal

Este día damos seguimiento a los avances en las investigaciones llevadas a cabo por esta Fiscalía General de la República en el caso del laboratorio clandestino localizado en la Sierra del Pinal en Chihuahua.

Comprometida con la transparencia con la sociedad, esta institución, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), informa que en la indagatoria que se sigue con motivo de delitos contra la seguridad nacional y el ejercicio ilícito del servicio público, fue recabada la entrevista ministerial como testigo del ex fiscal general del Estado de Chihuahua, la cual se llevó en las condiciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En dicha diligencia, el testigo entrevistado aportó información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Además, en la continuación de la investigación se han recibido informes de la Fiscalía General del Estado, pertinentes con las supuestas actividades de los agentes extranjeros desarrolladas de manera previa al operativo.

Asimismo, como se informó se han recibido más de 120 diligencias, entre las que se encuentran cerca de 60 entrevistas.

Respecto de la investigación de la localización del laboratorio, se realizaron estudios de inteligencia relacionados con la posible conexión de los hallazgos con los objetos asegurados en el área del laboratorio, así como antecedentes en el uso de los mismos.

También se destaca que en virtud del volumen del aseguramiento, se continúa el proceso de desmantelamiento del laboratorio, cabe destacar que únicamente se ha encargado la Fiscalía General de la República de realizarlo, conforme al marco normativo.