Clausuran Feria del Policía 2026

Un total de 184 elementos resultaron premiados en la tradicional rifa

Durante la tarde de este martes concluyeron de manera oficial las actividades correspondientes a la Feria del Policía 2026 en las instalaciones de la Feria de Santa Rita, espacio donde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) celebró y honró durante dos jornadas consecutivas la entrega, el valor y el compromiso inquebrantable de las mujeres y hombres que integran las fuerzas del orden en Chihuahua.

Este segundo y último día de festividades estuvo enmarcado por una gran asistencia de elementos operativos que, acompañados de sus familias, disfrutaron de un cierre espectacular diseñado especialmente como un sincero agradecimiento institucional a quienes diariamente arriesgan todo en el cumplimiento de su deber para salvaguardar a las familias chihuahuenses.

Durante la jornada de clausura, las familias policiales volvieron a gozar de un ambiente de sana convivencia que incluyó el acceso gratuito a los juegos mecánicos, diversas opciones de alimentos y dinámicas de entretenimiento. Para los más pequeños, se llevó a cabo un show infantil y entrega de dulces, mientras que el toque de alegría para los adultos estuvo a cargo nuevamente del show de comedia y música en vivo de Edwin Luna y la Banda La Trakalosa de Monterrey, quienes se encargaron de amenizar las últimas horas del festejo.

Uno de los momentos cumbre de la tarde llegó con la etapa de la tradicional rifa de regalos encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya. Con el firme objetivo de incentivar y reconocer el esfuerzo diario del personal, se realizó la entrega de 184 premios, distribuyendo múltiples artículos electrodomésticos, bicicletas, pantallas de televisión, viajes todo pagado a la playa y automóviles de modelo reciente.

Para garantizar la tranquilidad de los asistentes en este cierre, la SSPE mantuvo el despliegue del operativo especial de vigilancia interna y atención médica en el perímetro de Santa Rita.

Con la culminación de estos dos días de actividades, la SSPE da por concluidas con éxito las festividades del Día del Policía 2026. Bajo la visión y el liderazgo de Gilberto Loya, la SSPE reafirma su compromiso de seguir impulsando la dignificación de la labor policial, fortaleciendo el orgullo institucional y el bienestar integral de los elementos que componen la corporación más fuerte de Chihuahua.