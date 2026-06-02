Presenta Cultura programación de proyecciones simultáneas para junio en las cinetecas de Juárez y Chihuahua

La Secretaría de Cultura, a través del Departamento de Cinematografía y Comisión Fílmica, presentó la cartelera de proyecciones de filmes que durante junio se ofrecerán de manera simultánea en las cinetecas de las ciudades de Juárez y Chihuahua.

La entrada es gratuita y las funciones comenzarán a las 18:00 horas, en los espacios ubicados en la Casa Cultural “Los Laureles” en la capital, y en el Centro Cultural “Paso del Norte”, en la frontera.

Las actividades comienzan el 5 de junio con “Bienvenidos a Beleville”, largometraje de animación francesa en el que Madame Souza, acompañada de su perro Bruno y viejas estrellas de music-hall, buscarán al nieto de la protagonista.

El 12 se exhibe la película mexicana “Y Tu Mamá También”, del director Alfonso Cuarón, protagonizada por Gael García, Diego Luna y Maribel Verdú, considerada un ícono del conocido Nuevo Cine Mexicano.

El 19 de junio podrá verse la cinta “Los Tenenbaums”, de Wes Anderson, historia que sigue a una familia disfuncional compuesta por niños prodigio. Cuando el padre finge una enfermedad terminal, sus hijos adultos se reúnen bajo el mismo techo, lo que desencadena un encuentro lleno de traumas y reconciliación.

El 26 de junio las cinetecas expondrán el filme “Bohemian Rhapsody”, que celebra a la banda Queen y a su vocalista Freddie Mercury, mediante la narración del meteórico ascenso de la agrupación, sus crisis internas y su reencuentro en el concierto Live Aid de 1985.

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a conocer la agenda cultural de esta semana, a través de sus perfiles en Facebook e Instagram, así como en el sitio www.culturachihuahua.com.