Maru Campos encabeza reunión de trabajo con Gabinete estatal

La gobernadora Maru Campos encabezó una reunión de trabajo con integrantes del Gabinete estatal, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones y programas que impulsa el Gobierno del Estado en beneficio de las familias chihuahuenses.

Durante el encuentro, la titular del Ejecutivo revisó con las y los titulares de las distintas dependencias, los avances en temas prioritarios para las diferentes regiones, así como las estrategias orientadas a fortalecer la atención ciudadana y la coordinación institucional.

De igual manera, se evaluó el progreso de las obras de infraestructura que se desarrollan actualmente en la entidad, entre ellas proyectos hidráulicos, educativos, de salud y movilidad, que buscan impactar directamente en la calidad de vida de la población.

La mandataria reiteró a las y los funcionarios la importancia de mantener de manera permanente los esfuerzos colaborativos entre las distintas áreas de la administración estatal, a fin de consolidar resultados y continuar con la atención de las necesidades de la ciudadanía.