Toma protesta nueva dirigencia de CANIRAC Chihuahua; buscan fortalecer unidad empresarial

La nueva dirigencia estatal de la CANIRAC Chihuahua rindió protesta en una ceremonia encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, en la que asumió la presidencia Patricia Hernández Cárdenas para el próximo periodo de gestión.

Al evento asistió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Chihuahua, Leopoldo Mares, en representación de los 21 organismos que integran el organismo empresarial. También estuvo presente el dirigente nacional de la CANIRAC, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, quien respaldó el relanzamiento de la representación restaurantera en la entidad.

Durante la ceremonia se destacó que la reactivación de CANIRAC Chihuahua representa un impulso para el sector restaurantero, considerado estratégico por su aportación al empleo, la inversión y el desarrollo económico. Asimismo, el CCE informó que mantiene acercamientos para analizar la posible incorporación de la cámara como el organismo número 22 dentro de la máxima representación empresarial del estado, con el objetivo de fortalecer la unidad y la capacidad de interlocución del sector productivo chihuahuense.