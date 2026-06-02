Maru Campos toma protesta a Patricia Hernández como presidenta de Canirac Chihuahua

La gobernadora Maru Campos encabezó la toma de protesta de Patricia Hernández Cárdenas como presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Chihuahua, en acto celebrado en Palacio de Gobierno.

La ceremonia se desarrolló con la presencia de Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de Canirac, con quien la mandataria sostuvo una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer la colaboración con la iniciativa privada.

Durante el encuentro, representantes del sector restaurantero destacaron el potencial turístico y económico de Chihuahua, así como la importancia de promover los atractivos históricos y culturales y las regiones productivas del estado.

Además abordaron temas relacionados con seguridad, servicios turísticos, acompañamiento a nuevas empresas y regularización de negocios, así como de la necesidad de impulsar la inversión y generar mejores condiciones para el crecimiento del sector.

La mandataria refrendó la disposición de su administración, para trabajar de manera coordinada con Canirac Chihuahua y respaldar las acciones que contribuyan al desarrollo de la industria restaurantera y turística.

En el evento participaron Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico; Miguel Camacho, consejero nacional y Leopoldo Mares Delgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.