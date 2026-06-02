Arranca alcalde Marco Bonilla construcción del Centro Integral de Protección Animal y Medio Ambiente

–Será un espacio único en el estado que brindará atención veterinaria, promoverá la adopción responsable y fortalecerá las acciones de protección animal y ambiental

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 2 de junio de 2026.- El alcalde Marco Bonilla dio el arranque oficial a la construcción del Centro Integral de Protección Animal y Medio Ambiente, un proyecto que consolidará a Chihuahua Capital como una ciudad comprometida con el cuidado animal, el cuidado del entorno y el respeto por la vida.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que esta obra representa mucho más que una nueva infraestructura, ya que refleja los valores que distinguen a la comunidad chihuahuense.

“Hoy venimos a poner la primera huella de un proyecto que revela lo que somos como ciudad, una ciudad que cuida a sus animales y que tiene responsabilidad, empatía y respeto por la vida”, expresó Marco Bonilla.

El Edil señaló que en Chihuahua son miles las familias que consideran a sus mascotas parte fundamental de su hogar, sin embargo, en muchas ocasiones enfrentan dificultades para cubrir gastos veterinarios como consultas, vacunas o esterilizaciones. Asimismo, recordó que aún existen perros y gatos en situación de calle que requieren una oportunidad para tener una vida digna.

Por ello, explicó que este nuevo Centro Integral brindará servicios de veterinaria pública con consulta general, laboratorio, estudios de rayos X, esterilizaciones, vacunación y desparasitación. Los servicios serán gratuitos para familias que acrediten su situación mediante un estudio socioeconómico, así como de bajo costo para la ciudadanía en general.

Además, contará con un centro permanente de adopción para fomentar la tenencia responsable y ofrecer una nueva oportunidad a animales rescatados.

Marco Bonilla informó que el complejo también albergará las oficinas de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, convirtiéndose en un espacio único en todo el estado de Chihuahua. Para su construcción se realiza una inversión superior a los 39.9 millones de pesos, integrada por 34 millones de pesos provenientes del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM) y 5.9 millones de pesos adicionales.

El Alcalde resaltó además los resultados obtenidos por la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal durante el último año, entre los que destacan la atención en 99 colonias de la ciudad, la realización de más de 3 mil 300 esterilizaciones, más de 12 mil servicios de vacunación y desparasitación, así como el rescate de 234 animales que se encontraban en condiciones de maltrato o abandono.

“Porque cuidar a quienes no tienen voz también habla muy fuerte de quienes somos como ciudad”, enfatizó.

Para reforzar la coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocio Reza, remarcó que Centro de Adopciones será un espacio fijo y permanente donde la ciudadanía podrá acudir para conocer a perros y gatos listos para encontrar una familia, además de ser un proyecto único en el estado que integra servicios veterinarios, adopciones responsables y atención especializada en un mismo espacio.

Además reiteró que el centro integral representa una nueva visión de ciudad, porque la protección animal deja de ser un tema secundario para convertirse en política pública.

Durante el evento también participó Hipatia González, presidenta de la asociación Adopta Vida, Regala Amor, quien agradeció el respaldo brindado por el Gobierno Municipal a las organizaciones y rescatistas independientes que durante años han trabajado en favor de los animales en situación de abandono.

La activista señaló que este proyecto responde a una necesidad largamente impulsada por asociaciones civiles y voluntarios, quienes diariamente enfrentan la problemática del maltrato y la sobrepoblación animal, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse a la cultura de la adopción responsable.

A su vez, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, Martín Valdez, reconoció el trabajo realizado por la administración municipal y reiteró el respaldo de la gobernadora para continuar fortaleciendo las acciones encaminadas al cuidado animal.

Destacó que la construcción de este centro es resultado de la coordinación entre sociedad y gobierno, así como de una visión humanista que coloca en el centro la atención de los seres más vulnerables.