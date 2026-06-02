La noche de vino y tacos de Luis Miguel con el compositor Kike Santander

El compositor colombiano recordó su primer encuentro con Luis Miguel y reveló cómo nació ‘Devuélveme el amor’, una de las baladas más emblemáticas del álbum 33.

Más de dos décadas después del lanzamiento de 33, uno de los discos más recordados de Luis Miguel , el compositor Kike Santander compartió detalles inéditos sobre la creación de “Devuélveme el amor”, una de las baladas más románticas de su repertorio del cantante.

Reconocido por éxitos como “Azul”, de Cristian Castro; “Si tú supieras”, de Alejandro Fernández; y “Let’s Get Loud”, de Jennifer Lopez, el colombiano recordó recientemente en el programa de radio La Kalle cómo fue su primer encuentro con él y la impresión que le dejó el artista.

Kike Santander recuerda la noche de vino y tacos que compartió con Luis Miguel

Durante la entrevista, Kike Santander reveló que fue el propio Luis Miguel quien lo buscó cuando ya era uno de los autores más reconocidos de la música latina.

“Me llamó y yo casi me desmayó”, confesó el compositor al recordar aquel momento.

Luis Miguel (Shutterstock)

Tras la llamada, ambos acordaron reunirse y poco después coincidieron en una casa de campo que el cantante había rentado para pasar descansar.

Lo que comenzó como una reunión de trabajo terminó convirtiéndose en una larga velada que se extendió hasta la madrugada: “Llegué por la tarde, estuvimos tomando vino y me dijo ‘Acaba de llevar en mi jet privado de Acapulco la comida que quiero’ y me invita. Comimos tacos, enchiladas, tomamos vino y estuvimos hasta las cuatro de la mañana”, relató.

Kike Santander (X)

Fue durante esa reunión cuando Luis Miguel le explicó exactamente el tipo de canción que estaba buscando: “Me dijo ‘Necesito un tema clásico tipo Manuel Alejandro, tipo Juan Carlos Calderón, una balada preciosa’. Y se la hice”, contó el compositor.

Según Santander, cuando le presentó “Devuélveme el amor” al cantante, la canción encajó perfectamente con lo que buscaba y “le cayó como anillo al dedo”.

El Luis Miguel que conoció Kike Santander

Más allá de la música, el compositor Kike Santander aseguró que aquella experiencia le permitió descubrir una faceta poco conocida del intérprete.

Incluso recordó que cuando Cristian Castro escuchó la canción no pudo ocultar su sorpresa: “¿Cómo no me la diste a mí?”, le dijo el cantante, contó.

Luis Miguel (Getty Images)

Sobre la personalidad de Luis Miguel , el colombiano aseguró que la imagen que muchos tienen de él no coincide con la que conoció en privado.

“El tipo es un bacán. Sé que es difícil de acceder a él, pero es su forma de ser; es un tipo que no se abre fácilmente a los medios ni a la gente”, explicó. Y agregó: “Ahí conocí a un Luis Miguel absolutamente simpático, cariñoso, carismático. No tengo sino elogios para él”.

La canción que ‘El Puma’ rechazó y terminó siendo un éxito de Thalia

Durante la entrevista con el programa de radio La Kalle, Kike Santander también recordó otra anécdota que marcó su carrera como compositor.

Kike Santander (Getty Images)

Contó que uno de los primeros artistas internacionales con los que trabajó fue José Luis Rodríguez ‘Él Puma’, para quien escribió un álbum completo junto al compositor Estéfano.

Entre las canciones que le presentó estaba “Piel Morena”, tema que originalmente no estaba pensado para Thalia .

Sin embargo, contó que el intérprete venezolano decidió no grabar la canción: “Le hice la canción ‘Piel morena’, una cumbia bacanisíma”, explicó Santander.

Thalia (Instagram)

Tiempo después, mientras trabajaba con el productor Emilio Estefan, encontró el destino perfecto para esa canción: “Le dije ‘Esto le encaja a Thalía’. Hice unos cambios a la canción y hoy es una de las más icónicas”, reveló.

Kike mencionó que lo que comenzó como un tema rechazado terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la cantante mexicana y en un referente de la música latina de los años noventa.