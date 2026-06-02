Por temor al ébola, en riesgo juego entre el Congo y Chile

El partido amistoso entre Chile y República Democrática de Congo programado para el próximo 9 de junio, podría no llevarse a cabo en el estadio municipal Ciudad de La Línea, en La Línea de la Concepción, España.

El alcalde del lugar, Juan Franco, propietario y administrador principal del estadio, anunció que si no recibe respuesta a las peticiones formuladas a instituciones sanitarias sobre las garantías para la celebración del juego, no autorizará el partido.

El ultimátum se anunció debido al brote de ébola en el país africano, donde se han detectado más de 900 casos y 200 muertes sospechosas.

La República Democrática de Congo es uno de los países que disputará sus duelos en México. Como parte del Grupo K, debutarán contra Portugal en Houston, Texas, el 17 de junio.

Posteriormente, se enfrentará a Colombia en Guadalajara el 23 de junio y finalmente, se medirá ante Uzbekistán, en Atlanta, el 27 de junio.

Convocatoria de Irán

En medio de la incertidumbre generada por los problemas de visado que han rodeado su preparación en las últimas semanas, Irán anunció la lista de 26 jugadores que participarán en la Copa del Mundo 2026.

El entrenador Amir Ghalenoei apostó por mantener la base que logró la clasificación y depositó gran parte de su confianza en futbolistas que compiten en el torneo local y que no han jugado desde febrero debido a la guerra en Medio Oriente.

El delantero estrella Mehdi Taremi, que juega en Grecia para el Olympiakos, figura entre los nueve jugadores que militan en el extranjero, pero no su compañero de ataque en el Mundial de 2022, Sardar Azmoun, quien ocupa el tercer lugar entre los máximos goleadores históricos del combinado nacional.

Azmoun fue excluido de la convocatoria del entrenador Amir Ghalenoei en marzo, supuestamente debido a una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la guerra en curso con Estados Unidos e Israel. Su compañero de equipo en el club Shabab Al-Ahli de Dubái, Saeid Ezatolahi, fue seleccionado en su lugar.

Irán se prepara para el Mundial en un campo de entrenamiento en Antalya, Turquía, antes de partir el viernes hacia su base de operaciones en Tijuana, México.