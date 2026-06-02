“¡Vienen buenos tiempos para Cuauhtémoc y para Chihuahua!”: líder estatal del Verde se reúne con presidente del CCE

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Octavio Borunda, se reunió la mañana de este martes con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Polo Mares, con quien dijo que dialogó sobre los retos y oportunidades que enfrenta el estado de Chihuahua.

El también diputado local añadió que que en el encuentro estuvieron acompañados “de los jóvenes cuauhtemenses Carlos Martínez y Sigfredo Corral, así como del joven empresario Juan Esteban Haddad. Dialogamos sobre los retos y oportunidades que enfrenta nuestro estado. Los nuevos tiempos obligan a construir puentes entre el sector productivo y el sector público”.

“Coincidimos en que el futuro de Chihuahua se construye con visión, trabajo en equipo y confianza en el talento de nuestra gente. ¡Seguimos sumando esfuerzos por un mejor Cuauhtémoc y un mejor Chihuahua!”, resaltó el dirigente estatal y legislador local del Verde.