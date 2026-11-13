Recupera FGE un vehículo y una motocicleta con reportes de robo

La Fiscalía General del Estado, a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación en el municipio de Cuauhtémoc, recuperaron una motocicleta y un vehículo sedán que contaban con reporte de robo.

En un depósito de vehículos ubicado en calle Bonifacio García de la colonia Tierra y Libertad, localizaron una motocicleta de la marca Italika, línea Forza, modelo 2017, color negro, sin placas de circulación, robada el 07 de noviembre del 2026, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La otra intervención, fue en la calle Río Grijalva y Estado de Guerrero, en donde localizaron un automóvil desmantelado de la marca Toyota, línea Corolla, modelo 2004, color azul, con reporte de robo del 21 de junio del 2023, en la citada ciudad.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.