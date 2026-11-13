Premian a estudiantes de excelencia de la región de Cuauhtémoc

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) premió a los ganadores del programa Generación de Excelencia 2026 en la región de Cuauhtémoc, que contó con la participación de mil 790 estudiantes de los niveles de secundaria, Media Superior y Superior.

El Poliforo Cuauhtémoc albergó el encuentro, que convocó al alumnado con los mejores promedios académicos provenientes de Bachíniva, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Gómez Farías, Guazapares, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Madera, Maguarichi, Matachí, Moris, Namiquipa, Ocampo, Riva Palacio, Temósachic y Uruachi.

El director general del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), Omar Bazán, encabezó el acto protocolario en representación de la gobernadora Maru Campos, y del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez.

El funcionario reconoció la huella que la Generación 2026 deja en su comunidad y exhortó al estudiantado a dimensionar su futuro profesional, y a transmitir con orgullo a sus familias y compañeros, que cuentan con el respaldo de una administración humanista para seguir adelante.

La categoría “Premio a tu Esfuerzo” sumó mil 211 registros de estudiantes con promedios a partir de 9.8, mientras que el rubro “Generación 10” agrupó a 576 jóvenes con calificación perfecta.

La vertiente de “Excelencia Académica” reconoció a tres jóvenes que concluyeron su formación profesional con el promedio más elevado de su generación.

Para los premios a las y los jóvenes se destinó una inversión total de 732 mil 890 pesos, que se distribuyeron en 307 incentivos que incluyeron computadoras portátiles, tabletas electrónicas, teléfonos celulares, bicicletas y asistentes de voz.

Quienes destacaron en la categoría de “Excelencia Académica”, recibieron medallas y constancias que les otorgan el derecho a una beca de maestría en las instituciones participantes.

Las alumnas y alumnos de esta categoría participarán en el evento regional de premiación en la ciudad de Chihuahua, para el sorteo de un automóvil Renault Kwid Iconic 2026.

La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos a los planteles educativos que obtuvieron el mayor número de participantes en el Ciclo Escolar 2025-2026; en nivel Básico destacó la Secundaria Estatal 3035 “Abraham González” con 83 alumnas y alumnos.

En nivel Medio Superior la Preparatoria Estatal “María Comadurán Chávez” No.4001 con 38 estudiantes y en educación superior, la Universidad Tecnológica de la Babícora (UTB), con la participación de 65 estudiantes.

Durante la ceremonia se otorgó una distinción especial a Judith Naomi Mina Mancinas, de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) extensión Creel, por ser la alumna con mayor número de participaciones acumuladas en este programa.

De igual forma, Víctor Manuel Rivera Estrada dirigió un mensaje en representación de las y los estudiantes participantes en Generación de Excelencia 2026.