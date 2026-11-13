Saca tu basura con normalidad; habrá recolección este lunes 16 de noviembre

El servicio de recolección de residuos habitacionales operará en sus rutas y horarios habituales, pese al día inhábil

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos, informa a la ciudadanía que el servicio de recolección de basura habitacional operará con normalidad este lunes 16 de noviembre, por lo que las familias podrán sacar sus residuos en los días y horarios acostumbrados.

Aunque esta fecha es considerada día inhábil por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, los camiones recolectores recorrerán sus rutas habituales sin modificaciones. Se recuerda que este servicio únicamente se suspende el 25 de diciembre, 1 de enero, Viernes Santo y Sábado Santo.

Para realizar reportes relacionados con la recolección de basura, la ciudadanía puede comunicarse al Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), al 072, o utilizar la aplicación Marca el Cambio.