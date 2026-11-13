Tu voto tiene beneficios: conoce los comercios participativos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, invita a las y los chihuahuenses a conocer los Comercios Participativos que se han sumado al Presupuesto Participativo 2027, los cuales ofrecerán promociones, descuentos y beneficios especiales a quienes emitan su voto este 28 y 29 de noviembre.

Con la participación de más de 30 establecimientos de distintos giros comerciales, esta iniciativa busca incentivar la participación ciudadana y reconocer a quienes se involucran en las decisiones para mejorar sus colonias y comunidades.

Restaurantes, establecimientos de entretenimiento, ópticas, consultorios dentales, tiendas de ropa y negocios de belleza forman parte de esta iniciativa, por lo que se invita a la ciudadanía a consultar los comercios participantes y conocer las opciones disponibles.

Las promociones y descuentos estarán sujetos a los términos y condiciones establecidos por cada negocio, por lo que se recomienda consultar directamente los requisitos para hacer válidos los beneficios.

Cabe recordar que la consulta del Presupuesto Participativo 2027 se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, de 9:00 a 19:00 horas, en los centros de votación habilitados en la ciudad, así como mediante la aplicación móvil Presupuesto Participativo.