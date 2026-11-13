Ustedes le aportan mucho a Chihuahua: Rene Chavira a mujeres rurales del estado

Más de mil 500 mujeres se dieron cita en Expo Chihuahua para reconocer y honrar su trabajo que realizan por las familias

El alcalde de Chihuahua, René Chavira reconoció a las mujeres de las zonas rurales, durante el evento organizado por ellas por parte de Gobierno del Estado, a quienes les aplaudió el trabajo que realizan todos los días por mantener ese campo que le da mucho a las familias capitalinas.

Este evento reunió a mil 500 mujeres provenientes de diversas partes del estado, por el Día de la Mujer Rural, que tiene sede en las instalaciones de Expo Chihuahua donde a la par, emprendedoras y productoras pusieron stands para ofrecer diversos productos como carne seca, quesos, artesanías, miel, entre otros.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó la labor de todas las mujeres que laboran en el campo chihuahuense, ya que su trabajo consiste en alimentar al ganado, atender los cultivos y salir a trabajar para llevar el sustento a su hogar, labro que trasciende, aunque estén cansadas.

“Por eso hoy me siento honrado de acompañarlas en esta cuarta edición de mujer rural, donde reconocemos a mujeres extraordinarias provenientes de los distintos municipios de nuestro estado. Mujeres que conocen el valor del esfuerzo y que han aprendido a salir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen estar en su contra”, expresó René Chavira

Detalló de igual manera que algo que distingue a las mujeres de Chihuahua, es que frente a la adversidad encuentran la manera de levantarse, trabajar y luchar por aquello en lo que creen. Es el carácter que nos identifica como chihuahuenses, el de una tierra que aprendió a florecer en medio del desierto.

Finalmente, agregó que cada productora, emprendedora y líder es capaz de mejorar el campo chihuahuense, labor que se acompañará desde el Gobierno Municipal de Chihuahua, ya que es un área que la aporta mucho a la capital.