Avanza Chihuahua hacia la puesta en operación del segundo acelerador lineal del CECAN

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias validó el cumplimiento de la primera etapa y autorizó el inicio de la segunda

El secretario de Salud, Gilberto Baeza, se reunió con representantes de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) para dar seguimiento a los trámites y revisar los detalles técnicos del segundo acelerador lineal del Centro Estatal de Cancerología (CECAN).

Durante la reunión la autoridad federal validó el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la primera etapa, relacionada con la instalación mecánica y eléctrica del equipo, y autorizó el inicio de la segunda, que contempla la presentación del reporte de pruebas de aceptación del acelerador lineal.

Este avance permitirá a la Secretaría de Salud continuar con los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para su puesta en operación, con lo que se ampliará la capacidad de atención en radioterapia para pacientes con cáncer.

Miembros de la mesa de trabajo coincidieron en la importancia de concluir la instalación y realizar las pruebas correspondientes.

Por su parte, la representación de la CNSNS manifestó su disposición de dar seguimiento a la documentación que presente la Secretaría de Salud durante esta nueva etapa.

Como parte del seguimiento al proyecto, esta semana Gilberto Baeza recorrió el búnker del CECAN, donde se llevan a cabo los trabajos finales para la instalación del equipo.

En la reunión participaron Alberto Martínez, director de Planeación, Evaluación y Desarrollo de la Secretaría de Salud, y el físico Guillermo Wright, asesor externo de Servicios de Salud de Chihuahua.

Por la CNSNS asistieron Mario Arturo Reyes Sánchez, director de Aplicaciones Médicas, y Alejandro Núñez, director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.