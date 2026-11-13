Reforzó Municipio reparación de calles esta semana; se taparon más de 2 mil 200 baches

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió 2 mil 290 baches durante la semana del 09 al 13 de noviembre

Durante esta semana se intensificaron los trabajos y turnos de las cuadrillas, las cuales estuvieron presentes en las vialidades principales y diferentes colonias de la ciudad.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte en las plataformas oficiales y medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio.