El Instituto Tecnológico de Chihuahua y la empresa ATI, se llevan la octava edición de Index Kaizen

Segundo lugar La Salle segundo lugar conla empresa Nifco

Tercer lugar index Kaizen ITCH con la empresa Embraer

El encuentro reunió a 235 estudiantes, 20 empresas y 13 instituciones educativas, con 47 proyectos para resolver retos de la manufactura

Talento y trabajo conjunto, las ventajas de Chihuahua para atraer industria: René Espinosa

El Instituto Tecnológico de Chihuahua se llevó la octava edición de Index Kaizen, un encuentro que vinculó a 235 estudiantes de 13 instituciones educativas con 20 empresas para desarrollar 47 proyectos enfocados en resolver problemas reales de la industria manufacturera.

La competencia llevó a los jóvenes de las aulas a las plantas de producción, donde pusieron a prueba sus conocimientos con el acompañamiento de mentores. Además de presentar propuestas de mejora, debieron organizarse en equipo, defender sus ideas y responder a las exigencias del entorno productivo.

Durante la clausura, René Espinosa Terrazas destacó que ese vínculo entre estudiantes, instituciones educativas y empresas fortalece dos de las principales ventajas de Chihuahua para atraer inversión: el talento de su gente y la capacidad de sus distintos sectores para trabajar juntos.

“Lo que nos reconocen son dos cosas: una, el talento, el talento que son ustedes”, expresó ante los participantes. La otra, explicó, se refleja en una pregunta recurrente de las empresas que visitan la ciudad para evaluar dónde instalarse: cómo logran gobiernos, universidades y sector privado sentarse en una misma mesa y colaborar.

Mantener esa fortaleza, sostuvo, exige seguir formando profesionistas y abrir espacios para que los jóvenes conozcan la industria desde su preparación académica.

Más allá del resultado de la final, Index Kaizen permitió a los participantes enfrentar situaciones que encontrarán en su vida profesional: trabajar bajo presión, resolver diferencias, escuchar otras propuestas y corregir cuando una idea necesita ajustes.

José Núñez Leos pidió a los estudiantes valorar ese aprendizaje, junto con las horas de trabajo invertidas durante el proceso. Señaló que la experiencia también les permitió descubrir o confirmar su vocación y los invitó a ampliar sus referentes profesionales, particularmente hacia los avances tecnológicos y manufactureros de Asia.

Espinosa, por su parte, reconoció la evolución del programa. Al observar la presentación de los equipos, comentó que incluso pensó que había llegado a una graduación, una anécdota con la que destacó el creciente compromiso de estudiantes e instituciones con el encuentro.

A las empresas les agradeció abrir sus plantas y compartir la experiencia de sus equipos; a las universidades, vincular la formación académica con las necesidades del sector manufacturero. “Cuando la industria y la academia trabajan juntos, el potencial de nuestra región se multiplica”, sostuvo.

La octava edición incorporó por primera vez “Conecta con tu Próximo Talento”, un espacio para que los estudiantes conocieran vacantes de prácticas profesionales y establecieran contacto directo con representantes de empresas.

Participaron American Industries, Batesville, Embraer, Safran Cabin, Safran Electrical & Power y Textron Aviation. La iniciativa abrió una vía para dar continuidad a la relación entre los jóvenes y la industria después de la competencia.

Las 20 compañías participantes en los proyectos fueron ATI, Batesville, Bell, Century Mold, Cirpro de Delicias, Clayens, Crane, Daniel, Embraer, Intelligrated, Maxion Wheels, NIFCO, Neuwerk, Regal Rexnord, Safran Aerosystems, Safran Cabin, Safran Electrical & Power, Signify, Superior Industries y Textron Aviation.

Entre las instituciones educativas estuvieron los institutos tecnológicos de Chihuahua, Chihuahua II y Delicias; la Universidad Autónoma de Chihuahua; la Universidad La Salle Chihuahua; la Universidad Politécnica de Chihuahua; la Universidad Regional del Norte, y las universidades tecnológicas de Camargo, Chihuahua y Chihuahua Sur.

En la clausura también estuvieron presentes Humberto Meléndez, jefe del Departamento de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado; Jaime Gallardo, representante del Municipio de Chihuahua; Myrna de Las Casas, directora de Index Chihuahua, y Carlos Domínguez Ortega, director del Comité de Mejora Continua de Index.

Con el triunfo del Instituto Tecnológico de Chihuahua, el encuentro cerró una edición que puso el conocimiento de los estudiantes al servicio de retos concretos de la manufactura. El llamado de Espinosa fue a sostener ese esfuerzo compartido: seguir formando talento y mantener la colaboración que fortalece el futuro industrial de Chihuahua.