Fuerte choque en Boulevar Ortíz Mena deja cuantiosos daños

Un fuerte choque se registro está tarde en el boulevard Ortíz Mena y Trasviña y Retes, se reportan cuantiosos daños materiales.



El accidente ocurrió entre el conductor de una pick up Toyota Hilux de color gris doble cabina y un vehículo Nissan Sentra de color guinda.



El conductor de la pick up viajaba en sentido de sur a norte y al cruzar la calle Trasviña y Retes, frenó repentinamente ante el tráfico que se encontraba delante de él solo que la conductora del Altima no alcanzó a frenar impactándose en la parte trasera.



Este percance afortunadamente no dejó personas lesionadas solo daños materiales y un caos vehicular en la zona, toda vez que los vehículos quedaron en los carriles principales.



Al lugar arribaron elementos de la policía Vial quienes tomaron nota del percance y elaboraron en el croquis correspondiente para designar responsabilidades.