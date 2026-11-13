Detiene FGE a masculino con máquina compactadora robada

La Fiscalía General del Estado, detuvo a Leonel C. M., en posesión de una máquina compactadora de suelo con reporte de robo, en el Boulevard Jorge Castillo Cabrera y calle Grijalva de la colonia Ampliación República, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La detención de la citada persona de 42 años de edad, el pasado miércoles 11 de noviembre, estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

En dicho lugar, los agentes ministeriales revisaron un camión de plataforma, que era conducido por el detenido, percatándose, que transportaba la citada máquina modelo ROS-18, que contaba con reporte de robo interpuesto el pasado miércoles 11 de noviembre.

Hechos por los que los agentes, detuvieron al conductor y fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos para las investigaciones y diligencias correspondientes.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).