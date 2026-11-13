Abre INE contratación de personas supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales

El registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 7 de diciembre próximo,

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la convocatoria para la contratación de personas Supervisoras Electorales (SE) y Capacitadoras Asistentes Electorales (CAE), quienes se incorporarán a los trabajos de capacitación electoral, integración de las Mesas Directivas de Casilla y asistencia electoral durante el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Lilia Azucena Flores Cárdenas, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE, informó que las personas interesadas podrán registrarse del 9 de noviembre al 7 de diciembre de 2026, a través del siguiente enlace: https://ine.mx/convocatoria-para-supervisores-capacitadores-electorales-2026-2027/

Entre los requisitos para participar se encuentran ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar con Credencial para Votar vigente; haber concluido, como mínimo, la educación secundaria, y residir en el distrito electoral federal donde se prestarán los servicios.

Asimismo, se valorarán los conocimientos, la experiencia y las habilidades de las personas aspirantes para determinar su idoneidad en el desempeño de las funciones correspondientes.

Como parte del proceso de selección, el INE verificará que las personas aspirantes no militen en algún partido político, no hayan participado activamente en una campaña electoral durante el último año ni se hayan desempeñado como representantes de un partido político con registro vigente o de una coalición en alguna elección celebrada durante los últimos tres años.

Flores señaló que las nueve Juntas Distritales Ejecutivas del INE, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, brindarán atención presencial a las personas aspirantes para orientarlas sobre la documentación que deberán presentar, así como respecto al cumplimiento de los requisitos legales y administrativos establecidos en la convocatoria.

En cuanto a las condiciones de contratación, se prevé que las personas Supervisoras Electorales sean contratadas para el periodo comprendido del 24 de enero al 14 de junio de 2027, con una remuneración mensual bruta de $20,000.00 pesos en los municipios de Juárez, Janos, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe; así como de $18,500.00 pesos en el resto de la entidad.

Por su parte, las personas Capacitadoras Asistentes Electorales serán contratadas para el periodo comprendido del 29 de enero al 14 de junio de 2027, con una remuneración mensual bruta de $18,500.00 pesos en los municipios de Juárez, Janos, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe; así como de $17,500.00 pesos en el resto de las municipalidades.

Entre sus principales responsabilidades estarán visitar, notificar, sensibilizar y capacitar a las personas que resulten sorteadas y convocadas para integrar las Mesas Directivas de Casilla durante la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027.