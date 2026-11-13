Sentencia de más de 37 años contra imputados por la desaparición de dos personas

La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de 37 años y seis meses de prisión, dictada en contra de Esteban Manuel V. D., alias “El Camarón” y de Eduardo Eliú G. G., alias “El Siete”, por el delito de desaparición cometida por particulares, en la ciudad de Parral.

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, demostró de manera irrefutable ante un Tribunal de Juicio Oral, la responsabilidad de los ahora sentenciados, en la desaparición de Francisco Adrián A. E. y Saúl Everto R. R.

De acuerdo con los antecedentes ministeriales, el 18 de enero de 2013, en la ciudad de Parral, los hoy sentenciados privaron de la libertad a las víctimas, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero.

Ante el cúmulo de pruebas presentadas por esta representación social, la terna de Jueces que presidió el juicio, emitió el fallo condenatorio en contra de Esteban Manuel V. D., y de Eduardo Eliú G. G., a quienes, además de la sentencia privativa de la libertad, fueron condenados a pagar la reparación del daño.

Cabe mencionar que Eduardo Eliú G.G. se encuentra recluido desde el año 2014, en el Centro Penitenciario de Aquiles Serdán, en donde purga una sentencia por el delito de secuestro.

La sentencia obtenida es el resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para garantizar que cada vez más personas tengan acceso a la justicia.