Realizará UGRCH su 3er Encuentro Ganadero Chihuahuense; Esfuerzo del Consejo Directivo para dotar a los ganaderos de herramientas ante panorama complicado

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) realizará la tercera edición del Encuentro Ganadero Chihuahuense, donde se contará nuevamente con investigadores y especialistas de talla nacional e internacional, los días 16 y 17 de abril.

El evento es organizado por el Consejo Directivo presidido por el Lic. Álvaro Iván Bustillos Fuentes, en el marco de la 90 Asamblea General Anual. Se trata de un evento gratuito que busca llevar información de valor de primera mano a los ganaderos, que permitan ampliar sus conocimientos, pero que además puedan ver diferentes perspectivas de esta importante actividad.

El programa inicia el 16 de abril en la Sala de Subastas de la UGRCH, y contará con las siguientes ponencias:

8:50AM – 9:50AM – “Situación actual y Perspectiva de la Producción Pecuaria de México” por Rogelio Pérez.

9:55AM – 10:45AM- “Experiencias en Materia de Negociación Internacional Fitosanitaria” (virtual), a cargo de Enrique Sánchez Cruz.

10:45AM -11:15AM- Con el tema “Solución Ambiental para la Crisis Ganadera en Mexico”, estará Fernando Aragón.

11:35AM – 12:20PM- “Efectos Binacionales al Cierre de la Exportación de Ganado Mexicano a los Estados Unidos”, a cargo de José Montes.

12:25PM – 13:15PM- “Defendiendo el Pie de Cría”, por Fausto Bermúdez

13:20PM -14:10PM “Panorama Del Sector Agroalimentario Ante Los Nuevos Escenarios”, disertada por Luis Fernando Haro.

15:20PM-16:10PM – Se presentará el tema “Importancia del Acercamiento del Sector Productivo con Washington D.C.”, a cargo de Luis Martínez.

16:15PM – 16:45PM La Secretaría de Desarrollo Rural presentará la información de los Programas de Apoyo 2026.

El viernes 17 de abril, continúan las actividades en el Hotel Sheraton, con la ponencia “La Renegociación del T-MEC con USA, DE 9:15AM A 10:00am.

Bustillos Fuentes destacó que el programa contempla u la situación actual y la perspectiva de la ganadería en México tras la situación actual derivada del gusano barrenador, así como los efectos binacionales en la exportación, soluciones ambientales, el panorama del sector agroalimentario y experiencias en materia de negociación dentro del mercado ganadero.

Para asistir, sin costo alguno, es recomendable registrarse en el celular 614-334-8391, donde además se puede solicitar mayor información.