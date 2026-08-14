Realiza FGE Noroeste operativo de búsqueda y pega de pesquisas de seis personas ausentes en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, implementaron un operativo en el municipio de Nuevo Casas Grandes, como parte de las acciones permanentes para la localización de personas con reporte de ausencia.

Despliegue ministerial enfocado en la búsqueda de:

Cinthya Mabel Pantoja, de 25 años.

Roberto González Hernández, de 44 años.

Cruz Hernández García, de 34 años.

José Ernesto Justo Serrato, de 24 años.

Eduardo Mendoza Hernández, de 46 años.

Daniel Mendoza Rodríguez, de 33 años de edad.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas, efectuando recorridos por lugares públicos y concurridos del municipio en mención, en donde se hizo la pega y reparto de pesquisas de los ausentes con el propósito de ampliar la posibilidad de obtener información que contribuya a dar con su paradero.

Las diligencias, continuarán de manera aleatoria en diversos sectores de la región, por lo que se solicita la colaboración ciudadana, para que, en caso de contar con información relevante, se comunique al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.