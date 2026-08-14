Pide Bonilla a Cruz Pérez Cuéllar dejar de colgarse de un servidor

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, respondió a los recientes señalamientos realizados por el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y aseguró que el morenista busca utilizar su nombre para mantenerse vigente en la contienda interna de su partido rumbo al proceso electoral de 2027.

Bonilla afirmó que Pérez Cuéllar debe concentrarse primero en resolver la competencia interna de Morena antes de intentar confrontarlo políticamente, al considerar que aún enfrenta una disputa con otros aspirantes.

“Que deje de colgarse de un servidor. Yo creo que el miedo no anda en burro y ya siente pasos en la azotea, porque cada vez nos comenzamos a despejar más de su aspiración”, declaró.

El presidente municipal sostuvo que la verdadera contienda en Morena se desarrolla entre sus propios perfiles y lanzó críticas al proceso interno del partido guinda.

“Primero tiene que ganarle a los participantes, Andrea y al profesor Martín Chaparro. Yo veo que hoy la contienda en Morena es principalmente de quién es más corrupto”, expresó.

Asimismo, consideró que la dirigencia nacional de Morena terminará por definir a quien represente los valores del partido, y señaló que, a su juicio, el profesor Martín Chaparro es quien mejor encarna esos principios.

“Que primero resuelvan su proceso interno y luego ya habrá tiempo para debatir y para contrastar modelos de gobierno”, añadió.

Respecto a los señalamientos relacionados con el servicio de barredoras y la limpieza de las ciudades, Bonilla rechazó las críticas de Pérez Cuéllar y aseguró que la percepción ciudadana favorece a la capital del estado.

“Esto es tan sencillo como que ustedes le pregunten a la gente de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez qué ciudad consideran más limpia, y ahí tendrán la respuesta a las mentiras del alcalde con licencia”, concluyó.